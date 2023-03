The Texas Chain Saw Massacre z datą premiery. Twórcy zapraszają graczy na testy

W połowie stycznia mieliśmy okazję zobaczyć materiał zza kulis powstawania gry The Texas Chain Saw Massacre. Tymczasem studio Sumo Digital postanowili przypomnieć graczom o swojej nadchodzącej produkcji. Deweloperzy opublikowali bowiem w zeszłym tygodniu krótki zwiastun, dzięki któremu poznaliśmy dokładną datę premiery gry.

The Texas Chain Saw Massacre zadebiutuje w sierpniu na PC i konsolach

Z informacji przekazanych we wspomnianym materiale promocyjnym dowiadujemy się, że The Texas Chain Saw Massacre zadebiutuje na rynku 18 sierpnia bieżącego roku. Zainteresowani będą jednak mieli okazję sprawdzić nadchodzącą produkcję studia Sumo Digital nieco wcześniej. Deweloperzy zamierzają bowiem przeprowadzić testy techniczne.



Wspomniane testy Texas Chain Saw Massacre mają odbyć się 25 maja. Sumo Digital nie podzieliło się jednak żadnymi dodatkowymi szczegółami na ten temat. Graczom, którzy są zainteresowani wspomnianą produkcją, nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji na temat gry.



Na koniec przypomnijmy, że The Texas Chain Saw Massacre powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Sumo Digital w dniu premiery trafi również do usługi Game Pass zarówno na PC, jak i konsolach Xbox.