The Office PL powróci z 5 sezonem. Kiedy premiera nowych odcinków na Canal+?

Kiedy ogłoszono, że powstaje polska wersja The Office wieszczono nam, lekko mówiąc, katastrofę. Minęło kilka lat, a my ogłaszamy piąty sezon THE OFFICE PL, niezła przejażdżka. Co więcej, serial zyskał tylu fanów i zbiera tak pozytywne recenzje, że poprzeczka zawieszona jest obecnie bardzo wysoko. Z tą świadomością – Czołem pracy, ruchy, ruchy, ruchy, zamykamy się na najbliższe pół roku w konferencyjnej i nie wychodzimy dopóki Siedlce nie będą z nas znowu dumne – powiedział Łukasz Sychowicz, szef teamu scenariuszowego.