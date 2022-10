The Medium otrzyma ekranizację. Bloober Team podpisało umowę z Platige Image

Połączenie talentów Tomasza Bagińskiego i Piotra Babieno to najlepsze, co mogło spotkać miłośników gamingu i filmu. Kreatywność krakowskiego producenta gier oraz nasze doświadczenie, zdobyte podczas tworzenia dziesiątek międzynarodowych produkcji są gwarancją sukcesu. Ogromnie cieszymy się na tę współpracę, ponieważ jej efektem będzie serial, który ma szansę – podobnie, jak „Wiedźmin” – przyciągnąć widzów z całego świata – dodał Karol Żbikowski, prezes Platige Image.

Tomasz Bagiński stwierdził natomiast, że łączenie świata filmów i seriali to „ogromne, ale zarazem pasjonujące wyzwanie” . Bagiński podkreślił jednocześnie, że bardzo cieszy się z możliwości pracy nad ekranizacją The Medium z „fantastycznie utalentowaną ekipą”.

Na koniec przypomnijmy, że The Medium zadebiutowało na rynku w styczniu ubiegłego roku. Tytuł dostępny jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Bloober Team, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Medium – mistrzowie horroru w swoim najambitniejszym dziele.