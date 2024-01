The Mandalorian otrzyma kinowy film zamiast 4. sezonu. Ahsoka wróci z nowymi odcinkami

W grudniu pojawiły się doniesienia, że czwarty sezon The Mandalorian nie powstanie, a zamiast tego widzowie otrzymają kinowy film. Te plotki zostały właśnie oficjalnie potwierdzone przez Lucasfilm. Dave Filoni zakończy historię Din Djarina i Grogu w kinowym filmie, do którego zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Jon Favreau i Dave Filoni wprowadzili do Gwiezdnych wojen dwie nowe i kochane przez fanów postacie, a ta nowa historia idealnie pasuje do dużego ekranu – dodała Kathleen Kennedy, prezes Lucasfilm.

The Mandalorian & Grogu to czwarty z zapowiedzianych filmów z Gwiezdnych wojen, które ukażą się w niedalekiej przyszłości. Produkcja dołączyła do projektów, za którymi stoją Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold, a także Dave Filoni, który za sprawą kinowego filmu ma zamiar zakończyć całe Mandoverse, do którego należy The Mandalorian, Księga Bobby Fetta i Ahsoka.

Ahsoka – Lucasfilm zamówił drugi sezon

Lucasfilm potwierdził również wcześniejsze doniesienia, że Ahsoka zostanie przedłużona na drugi sezon. Serial doczeka się nowych odcinków, za które będzie odpowiadał Dave Filoni. Niestety w przypadku powrotu Ahsoki Tano nie podano żadnych szczegółów.