The Mandalorian jednak nie dostanie 4. sezonu? Twórcy mają inny plan

Czwarty sezon The Mandalorian może nie powstać. Chociaż wydawało się, że Dave Filoni, świeżo upieczony dyrektor kreatywny Lucasfilm, nakręci jeszcze jedną serię, aby stała się wprowadzeniem do jego filmu podsumowującego Mandoverse, to może stać się inaczej. Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic zdradził, że twórca ma teraz inne plany i zamiast nowych odcinków The Mandalotian możemy dostać pełnometrażowy film.

The Mandalorian – czwarty sezon może zostać przekształcony w film

Podczas tegorocznego Star Wars Celebration zapowiedziano trzy nowe filmy z Gwiezdnych wojen, w tym wspomnianą produkcję Dave’a Filoniego, jak również kontynuację przygód Rey. Wydawało się, że film rozgrywający się po dziewiątej części Sagi, w której poznamy dalsze losy bohaterki, będzie pierwszym od wielu lat filmem z serii, który trafi do kin. Sneider jednak uważa, że nie jest to pierwsza kolejności produkcja, która w najbliższych latach zadebiutuje na dużym ekranie.