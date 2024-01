The Mandalorian jednak otrzyma 4. sezon? Film może być finałem nowej serii

Zagmatwana sytuacja związana z czwartym sezonem The Mandalorian i zapowiedzianym niedawno filmem.

W ubiegłym tygodniu Lucasfilm oficjalnie ogłosił film The Mandalorian & Grogu, czyli nową kinową produkcję z Gwiezdnych wojen. Za projekt odpowiada Dave Filoni, czyli twórca serialowych przygód Din Djarina i jego małego zielonego towarzysza. Wydawało się, że czwarty sezon The Mandalorian nie powstanie i w zamian otrzymamy filmową produkcję. Sprawa nie jest jednak taka prosta i nowa seria wciąż może powstawać.

The Mandalorian – czwarty sezon jednak powstanie obok kinowego filmu?

Według Variety czwarty sezon The Mandalorian jest równolegle rozwijany do kinowego filmu. Nie oznacza to, że obie produkcje zostaną zrealizowane i Lucasfilm może skupić się tylko na potwierdzonym już filmie.