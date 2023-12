Disney+ z wielkimi premierami. Jakie seriale Marvela pojawią się w 2024 roku?

Koniec roku to najlepsza okazja, aby zaprezentować swoją ofertę filmów i seriali na kolejny rok. Wcześniej uczyniło to HBO Max, gdzie na subskrybentów czeka sporo hitów, a teraz swoją listę premier przedstawiło również Disney+. Użytkownicy serwisu nie będą mogli narzekać na brak ciekawych premier i w bibliotece platformy pojawi się wiele interesujących nowości, nie tylko z Marvela i Gwiezdnych wojen.

Już w lutym swoją premierę będzie miał Shogun, czyli ekranizacja bestsellerowej powieści Jamesa Clavella. Z nowym serialem wróci Ryan Murphy, który w FEUD: Capote Vs. The Swans przedstawi kolejny głośny amerykański konflikt. Na przyszły rok zaplanowano również premiery Vanderpump Villa, Black Cake, Death And Other Details, We Were the Lucky Ones, Interior Chinatown oraz trzecie sezony seriali The Bear i Witamy we Wrexam. Szczegółowe opisy tych produkcji znajdziecie poniżej.

Disney+ inwestuje również w lokalne produkcje i będziemy mieli okazję obejrzeć takie seriale z całego świata, jak Renegade Nell, Nadzwyczajna, Camden, Shardlake, In Vouge i Rivals. Swoje premiery będą mieć również Cristobal Balenciaga, Raffa i Spryciarz, australijski serial, który zadebiutuje na platformie już 17 stycznia.

Przyszły rok będzie zdecydowanie spokojniejszy dla Marvela i oprócz jednego kinowego filmu otrzymamy tylko dwa aktorskie seriale i jeden animowany. Już na początku roku obejrzymy Echo, czyli spin-off Hawkeye, który będzie wprowadzeniem do przyszłorocznego Daredevil: Born Again. Ponadto pojawi się wyczekiwana Agatha: Darkhold Diaries i X-Men ’97.

Chociaż jeszcze niedawno wydawało się, że w 2024 obejrzymy aż pięć seriali z Gwiezdnych wojen, to Disney+ potwierdził tylko dwa z nich. Na pewno na platformę w przyszłym roku trafi Star Wars: The Acolyte i Star Wars: Skeleton Crew. Niestety na drugi sezon Andora będziemy musieli prawdopodobnie poczekać do 2025 roku.

Disney+ - opisy seriali zaplanowanych na 2024 rok

A Real Bug’s Life

Wkrocz do niewidzianego wcześniej mikroświata, w którym główne role odgrywają charyzmatyczni miniaturowi bohaterowie używający do przetrwania swoich niesamowitych supermocy. Leć przez dżunglę w towarzystwie pszczół storczykowatych. Skocz na bungee z pająkiem w sercu miasta. Walcz z potworami w wiejskim stawie. Najnowsze techniki filmowania i najświeższe ustalenia naukowe odkrywają zaskakujące spektakle i chwytające za serce dramaty, które mają miejsce tuż pod naszym nosem.

Agatha: Darkhold Diaries

Widzowie Disney+ po raz pierwszy spotkali Agathę w 2021 jako sąsiadkę Wandy w „WandaVision”. Postać grana przez Kathryn Hahn stała się nemesis Wandy, a teraz – jako wielowiekowa wiedźma – powraca w najnowszej produkcji MCU “Aghata: Darkhold Diaries”.

Cristóbal Balenciaga

Akcja serialu „Cristóbal Balenciaga” rozpoczyna się w 1937 roku w Paryżu, wraz z prezentacją przez projektanta swojej pierwszej kolekcji haute couture. W tym czasie projektant miał już za sobą pełną sukcesów karierę w pracowniach w Madrycie i San Sebastián, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację. Jednak projekty wyznaczające trendy w Hiszpanii nie do końca sprawdziły się w wyrafinowanym imperium mody, jakim stał się Paryż, w którym Chanel, Dior i Givechy były wzorcem haute couture. Dzięki uporowi i ciężkiem pracy Cristóbal Balenciaga zdefiniował swój styl i ostatecznie stał się jednym z najważniejszych projektantów wszech czasów.

The Bear – sezon 3

Doceniony przez widzów i krytyków serial FX „The Bear” opowiada o jedzeniu, rodzinie, szalonej harówce i bolesnych stratach. W drugim sezonie Carmy i jego ekipa będą pracować nad przekształceniem baru z kanapkami w bardziej wyszukany lokal. W czasie przebudowy każdy członek ekipy również przejdzie przemianę, konfrontując się z własną przeszłością i czekającą ich przyszłością.

Black Cake

„Black Cake” to serial oparty na bestsellerowej powieści Charmaine Wilkerson. Dwójka rodzeństwa w separacji musi odłożyć na bok dzielące ich różnice, aby uporać się ze śmiercią matki i jej ukrytą przeszłością. Historie, które poznają, zabierają ich w podróż z Karaibów przez Londyn, aż do Kalifornii. W jej trakcie odkryją wiele niesamowitych rodzinnych tajemnic.

Camden

Rozgrywający się w samym sercu muzyki serial „Camden” ujawnia, jak ten zakątek Londynu wpłynął na życie i karierę niektórych z najbardziej znanych artystów na świecie. Dzięki archiwalnym materiałom, scenom z życia codziennego i wywiadom odkryjemy bogatą historię Camden. Światowej sławy muzycy podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami z Camden od pierwszych występów po wyprzedane koncerty, opowiedzą o wzlotach i upadkach nocnego życia oraz o młodości spędzonej na odkrywaniu muzyki. Według niektórych popularnych, zarówno dawniej jak i teraz, artystów, Camden hołduje jaskrawości i buntowi kontrkultury. To list miłosny do miejsca w Londynie, które odmieniło wiele istnień i w pewien sposób aż po dziś dzień pozostaje jedynym w swoim rodzaju miejscem, które jest kolebką kreatywności. W serialu wystąpią Dua Lipa, Chris Martin, Pete Doherty, Mark Ronson, Questlove, Little Simz, Nile Rodgers, Boy George, Yungblud, Black Eyed Peas, Jazzie B, Bob Vylan, Chuck D i Sister Bliss.

Echo

„Echo” to wyczekiwany przez fanów, pięcioodcinkowy serial z uwielbianego uniwersum. Główna bohaterka – Maya Lopez (Alaqua Cox) – wzbudza zainteresowanie Wilsona Fiska (Vincent D’Onofrio), stojącego na czele przestępczego imperium. Gdy los sprowadza ją do domu rodzinnego, musi skonfrontować się z własną rodziną oraz swoim dziedzictwem. W „Echo” występują także Chaske Spencer („Wild Indian”, „Angielka”), Graham Greene („1883”, „Goliath”), Tantoo Cardinal („Czas Krwawego Księżyca”, „Stumptown”), Devery Jacobs ( „Rdzenni i wściekli”) Zahn McClarnon („Strzępy mroku”, „Rdzenni i wściekli”), Cody Lightning („Hej, Viktor!”, „Four Sheets to the Wind”).

Odcinki serialu wyreżyserowali Sydney Freeland (Navajo) i Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin („Blackfeet”), Marion Dayre i Sydney Freeland. Współproducentami wykonawczymi są Jennifer L. Booth i Amy Rardin.

Nadzwyczajna – sezon 2

Sezon drugi rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie spektakularnie zakończyła się pierwsza cześć produkcji. Jen, boleśnie świadoma siebie 25-letnia kobieta, jest zagubiona w wielkim, zagmatwanym świecie i wciąż czeka, by poznać swoją supermoc. Dzięki nadziei, desperacji i pomocy swoich współlokatorów, Jen rozpoczyna podróż w celu jej odnalezienia. Robiąc to, może odkryć radość z bycia zwyczajną osobą. W rolach głównych Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna, Luke Rollason i Siobhán McSweeney.

Death And Other Details

Utrzymany w estetyce zagadki zamkniętego pokoju serial skupiający się na Imogenie Scott (Violett Beane), która staje się główną podejrzaną w sprawie morderstwa. Aby udowodnić swoją niewinność, musi współpracować z mężczyzną, którego nienawidzi – Rufusem Cotesworthem (Mandy Patinkin), najlepszym detektywem na świecie.

FEUD: Capote Vs. The Swans

Produkcja oparta na powieści Laurenca Leamera „Kobiety Capotego. Śniadanie u Tiffany'ego, mroczne sekrety i zdrada w świecie glamour”. Uznany pisarz Truman Capote (Tom Hollander) otoczył się towarzystwem najbardziej wpływowych kobiet – bogatych, wytwornych osobistości z elit, które zdefiniowały minioną erę wyższych sfer w Nowym Jorku – które nazwał „łabędziami”. Piękna i dystyngowana grupa obejmowała damę Barbarę „Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) i Lee Radziwill (Calista Flockhart). Oczarowany i urzeczony kobietami Capote wkradł się w ich życie, zaprzyjaźnił z nimi i został ich powiernikiem, by ostatecznie zdradzić je, pisząc słabo zawoalowaną fabularyzację ich życia i odsłaniając ich najbardziej intymne sekrety. Kiedy w Esquire opublikowano fragment jego książki, skutecznie zniszczyło to jego relacje z łabędziami, wygnało z wyższych sfer, które tak kochał, i wpędziło w spiralę samozagłady, z której ostatecznie nigdy się nie wydostanie.

Futurama

„Futurama” miała swoją premierę w 1999 roku i szybko zyskała rzeszę fanów oraz uznanie krytyków i jury konkursów, otrzymując dwie nagrody Emmy za najlepszy program animowany. Mimo że akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, serial słynie z satyrycznych komentarzy na temat teraźniejszości. Produkacja opowiada historię Philipa J. Frya (Billy West), dostawcy pizzy w Nowym Jorku, który przypadkowo zamarza w 1999 roku i zostaje rozmrożony w roku 3000. W zadziwiającym go Nowym Jorku zaprzyjaźnia się z pijącym robotem Benderem (John DiMaggio) i zakochuje się w cyklopie Leeli (Katey Sagal). Cała trójka znajduje pracę w firmie Planet Express Delivery Company. Razem z księgowym Hermesem Conradem, asystentką Amy Wong i kosmicznym homarem doktorem Johnem Zoidbergiem wyruszają w ekscytujące podróż, która zabierze ich w każdy zakątek wszechświata.

Interior Chinatown

Produkcja oparta na książce o tym samym tytule, autorstwa laureata National Book Award – Charlesa Wu. Serial opowiada historię Willisa Wu, Amerykanina tajwańskiego pochodzenia, który dość przewrotnie odgrywa w tym serialu małą role. Wu próbuje znaleźć swoje miejsce w wielkim świecie Hollywood, w międzyczasie poznając historię osób z bliskiego otoczenia oraz zapomniane sekrety swojej rodziny.