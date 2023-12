Jakie produkcje z Gwiezdnych wojen pojawią się w 2024 roku? Pełna lista

Chociaż nie będzie nowych filmów, to pojawi się kilka świeżych seriali z odległej galaktyki.

Na następne kinowe filmy z Gwiezdnych wojen przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat. Najbliższymi produkcjami, które zadebiutują na dużym ekranie jest film o Rey, który rozgrywa się po dziewiątej części Sagi, a także film od Taiki Waititiego, o której wciąż nic nie wiemy. Nie oznacza to jednak, że fani Star Wars nie będą mieli co oglądać w kolejnych dwunastu miesiącach. Na przyszły rok Lucasfilm zaplanował premiery pięciu seriali.

Gwiezdne wojny – wszystkie produkcje zaplanowane na 2024 rok

W 2024 roku Gwiezdne wojny doczekają się dwóch nowych seriali aktorskich, czyli Skeleton Crew i The Acolyte. Skeleton Crew opowie o grupie dzieciaków, które zaginęły w galaktyce, a jedną z gwiazd produkcji jest Jude Law. Z kolei The Acolyte będzie tajemniczym thrillerem, który zaprezentuje wydarzenia rozgrywające się w ostatnich dniach Wysokiej Republiki, która do tej pory wykorzystywana była jedynie w komiksach i książkach.