The Legend of Zelda pójdzie w ślady Mario? Producent zainteresowany ekranizacją

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zbiera świetne recenzje i jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia tytułu „Gry roku”. Tymczasem Eiji Aonuma, czyli wieloletni producent serii, z okazji premiery wspomnianej produkcji udzielił wywiadu redakcji Polygon. W trakcie rozmowy deweloper został natomiast zapytany, czy po sukcesie Super Mario Bros. Film zaczął zastanawiać się nad powstaniem ekranizacji The Legend of Zelda.

Producent The Legend of Zelda zainteresowany stworzeniem ekranizacji serii

Aonuma przyznał, że „z pewnością” byłby zainteresowany powstaniem takiego projektu. Deweloper podkreślił jednak, że „niestety” jego chęci nie wystarczą, by ekranizacja The Legend of Zelda stała się faktem. Producent dał tym samym jasno do zrozumienia, że wszelkie decyzje dotyczące filmowej lub serialowej adaptacji wspomnianej serii należą do Nintendo.