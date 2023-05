Według The Hollywood Reporter, ten odnoszący ogromny sukces film animowany jest dopiero czwartym filmem, który przekroczył „pół miliarda w USA w erze pandemii” – tylko kontynuacja Avatara, Top Gun i Spider-Man: No Way Home dokonały tego wcześniej, zarabiając odpowiednio 683,9 miliona dolarów, 718,7 miliona dolarów i 814,1 miliona dolarów.

Mario jest też „drugim najbardziej dochodowym filmem animowanym wszechczasów” i „trzecim co do wielkości wydawnictwem uniwersalnym wszechczasów” po E.T. i Jurassic World.

Film Super Mario Bros. z kolejnymi rekordami kasowymi

Wiemy już, że film Super Mario Bros. jest najbardziej kasowym filmem na podstawie gry wideo wszechczasów, który w zeszły weekend przekroczył na całym świecie miliard dolarów dochodu, co czyni go jednym z zaledwie 10 filmów animowanych, którym się to udało. Oznacza to, że Super Mario Bros. Movie dołącza do bardzo elitarnej grupy filmów animowanych.