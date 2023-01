The Last of Us z ważną zmianą w historii. Znamy czasy trwania odcinków

Aby przekonać się, w jaki sposób zostanie przedstawiony sam wirus i zarodniki, będziemy musieli poczekać przynajmniej do pierwszego odcinka serialu. Już wcześniej podawano, że premierowy epizod będzie niezwykle długi i jego metraż wynosi aż 85 minut. W jednym z wątków na Reddicie pojawiły się również czasy trwania trzech kolejnych odcinków. Trzeci odcinek będzie niemal tak samo długi, jak pierwszy i jego metraż wyniesie 80 minut. Fani mogą więc szykować się na długie spotkania z Joelem i Ellie.

The Last of Us – czas trwania odcinków