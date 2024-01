The Last of Us 2 Remastered to „najlepszy sposób” na poznanie gry. Twórca nie rozumie krytyki graczy

Jeden z deweloperów przyznał, że nie rozumie krytyki, jaka pojawiła się przy remasterze The Last of Us 2 na PlayStation 5.

The Last of Us 2 Remastered po pierwszych zapowiedziach wzbudzało wiele kontrowersji. Niektórzy gracze zastanawiali się, jaki jest sens wypuszczania nieco ulepszonej wersji gry wydanej pierwotnie w 2020 roku, którą można uruchomić na PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności. Pierwsze recenzje wskazują jednak na to, że Naughty Dog przygotowało świetne odświeżenie swojej produkcji, ale nie wszyscy gracze są tego samego zdania. Do sprawy odniósł się Matthew Galiant, reżyser The Last of Us oraz The Last of Us 2 Remastered. W rozmowie z VGC przyznał, że nie rozumie oburzenia graczy.

The Last of Us 2 Remastered – twórca broni odświeżonego wydania gry

Deweloper argumentował, że między oryginalnym The Last of Us 2 a remasterem jest taka sama różnica, jak między pierwszą częścią a wydaną rok później odświeżoną wersją na PS4. Dodał, że The Last of Us 2 Remastered może pochwali się lepszą oprawą graficzną, która wykorzystuje moc PS5.