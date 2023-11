TGA 2023 – ruszyło głosowanie Players Voice. Wybierzcie najlepszą grę 2023 roku

Już dwa tygodnie temu poznaliśmy nominacje do The Game Awards 2023. Gracze mogą głosować na swoich ulubieńców w poszczególnych kategoriach, ale ich głosy stanowią jedynie 10% końcowej oceny. W 90% wybór najlepszych produkcji 2023 roku zależy bowiem od zasiadających w jury ekspertów. Na szczęście jest jeszcze Players Voice – specjalna nagroda, która powędruje do tytułu wybranego tylko i wyłącznie przez użytkowników.