The Final Exam to ponura rekonstrukcja strzelaniny w szkole, stworzona przez rodziców ofiary z Parkland

„To nie gra, która straszy. To gra edukacyjna”.

W 2018 roku w szkole średniej Marjory Stoneman Douglas w Parkland na Florydzie doszło do strzelaniny, podczas której zginął 17-letni Joaquin Oliver. Wydarzenie zapoczątkowało kampanię mającą na celu zapobieganie podobnym wypadkom, a rodzina postanowiła między innymi organizować protesty czy rozmawiać z prawodawcami na temat dostępności broni w USA. We wrześniu wydano natomiast grę The Final Exam, która stawia przed graczami wyzwanie przetrwania strzelaniny w szkole.

Organizacja założona przez rodziców ofiary strzelaniny w szkole stworzyła edukacyjną grę The Final Exam Jak wspomnieliśmy powyżej, we wrześniu ukazała się wydana przez Change the Ref edukacyjna gra The Final Exam. Organizacja została założona przez Manuela i Patricię Oliver po śmierci syna podczas strzelaniny w szkole średniej w Parkland. Edukacyjna gra przenosi graczy do fikcyjnej szkoły, gdzie trzeba przetrwać to koszmarne wydarzenie. W trakcie rozgrywki podróżujemy przez szatnię, salę gimnastyczną czy korytarze, gdzie musimy chować się przed strzelcem i kontrolować oddech. W grze nie znajdziemy krwi, jednak usłyszymy odgłosy wystrzałów, krzyki i alarm. Aby wygrać, należy zebrać pięć propozycji ustaw legislacyjnych ukrytych pośród masakry. Wśród nich znajdują się: zakaz broni szturmowej, bezpieczne przechowywanie broni palnej, zakaz magazynków o dużej pojemności, powszechne kontrole przeszłości i wyższy minimalny wiek uprawniający do zakupu broni palnej. The Final Exam jest bardzo krótkie – trwa zaledwie 10 minut. Według strony thefinalexam.us właśnie tyle średnio trwa strzelanina w szkołach w USA. Grę można pobrać za darmo na wspomnianej witrynie. Jak przekazała Patricia Oliver: „To nie gra, która straszy. To gra edukacyjna”. Te sale reprezentują prawdziwe horrory setek szkół, w których doszło do masowych strzelanin - miejsc, które obiecano, że będą bezpieczne dla dzieci, ale nasz rząd zawiódł. Zarówno w tej grze, jak i w prawdziwym życiu, ustawy o kontroli broni są kluczem do przetrwania. Przetrwanie gry i zebranie wszystkich ustaw pozwoli ci domagać się zmian i pomóc ocalić tysiące istnień w prawdziwym świecie. Czas zaczyna się teraz. Wywierajmy presję na polityków, aby postępowali właściwie: przestali obwiniać gry i zaczęli podejmować znaczące działania przeciwko przemocy z użyciem broni. – czytamy na oficjalnej stronie.

Choć niektórzy uważają, że brutalne gry wideo stanowią główną przyczynę masowych strzelanin w USA, gra kwestionuje ten pogląd. Według kanadyjskiego kryminologa Thomasa Gabora, mieszkańcy Japonii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii wydają więcej per capita na brutalne gry wideo niż Amerykanie, ale liczba zgonów spowodowanych przez przemoc z użyciem broni to zaledwie ułamek amerykańskich statystyk. Change the Ref uważa, że taka przemoc jest wynikiem rozprzestrzeniania się broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Strzelec z Parkland użył karabinu w stylu AR-15 i magazynków o dużej pojemności, kupionych legalnie. Zabicie 17 osób i zranienie kolejnych 17 zajęło mu sześć minut.

