Jimmy Kimmel porównuje Donalda Trumpa do Imperatora z Gwiezdnych wojen: "Jest stary, jest zły i ciągle wraca..."

Satyryk podkreślił również coś, co jego zdaniem wyróżnia Amerykę na tle innych krajów: „To, co czyni Amerykę wielkim krajem, jest to, że nawet sprzątacz w McDonald's może zostać prezydentem, i to dwukrotnie” – skomentował, nawiązując do kontrowersyjnego i pełnego skandali życiorysu Trumpa. W tym samym wystąpieniu przyznał jednak, że choć nie ukrywa, że nie podoba mu się wybór Amerykanów, to jednak to, co czyni go demokratą, polega na tym, że ten wynik w pełni szanuje.