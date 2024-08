The Eternal Life of Goldman nowym IP od THQ Nordic. Gra zachwyca oprawą wizualną

Na THQ Nordic Digital Showcase 2024 nie zabrakło kolejnej niespodzianki, czyli zapowiedzi zupełnie nowej marki. Sprawdźcie, jak prezentuje się The Eternal Life of Goldman na pierwszym zwiastunie.

THQ Nordic Digital Showcase 2024 skupia się nie tylko na prezentowaniu kolejnych materiałów z zapowiedzianych już gier, ale również ogłoszeniu nowości, jakie producent szykuje dla nas w najbliższych latach. Jedną z niespodzianek tegorocznego pokazu jest The Eternal Life of Goldman, czyli platformówka inspirowana antycznymi baśniami, stworzona w technologii poklatkowej. Pierwszy zwiastun zwraca uwagę przede wszystkim na zachwycającą oprawę wizualną. Trailer gry zobaczycie poniżej. The Eternal Life of Goldman – pierwszy zwiastun i szczegóły nowej gry od THQ Nordic Twórcą gry jest Weappy Studio, które wcześniej stworzyło dwie części This is the Police oraz Rebel Cops. Studiu przyświecał cel przywrócenia klasycznych 16-bitowych gier platformowych, a The Eternal Life of Goldman ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku takimi tytułami.

Deweloperzy chwalą się, że na potrzeby swojej nowej gry ręcznie namalowali całą grafikę, oddając klimat każdej planszy z należytą pieczołowitością. Do stworzenia The Eternal Life of Goldman wykorzystali tradycyjną technikę poklatkową, chcąc w pełni oddać piękno, ale i poświęcenie ręcznie stworzonym postaciom, przeciwnikom, czy tłom na każdej z plansz. Co istotne, twórcy podkreślają, że nie korzystali ze sztucznej inteligencji przy produkcji gry. The Eternal Life of Goldman będzie hołdem dla klasyków gatunku. Gracze mogą spodziewać się prawdziwego wyzwania, gdzie o sukcesie lub porażce będą decydować piksele, ale studio podkreśla, że w grze nie znajdą się nieuczciwe mechaniki, które mogą sfrustrować odbiorców na którymś etapie rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Weappy Studio skupiło się przede wszystkim na eksploracji i oddaniu atmosfery odkrywania. The Eternal Life of Goldman pozbawione będzie backtrackingu, więc gracze nie będą zmuszeni powracać do wcześniej odwiedzanych miejsc. Jednak wzorem metroidvanii, gra zaoferuje ulepszenie głównej broni, czyli laski i zdobywanie nowych zdolności, które pomogą w walce i eksploracji kolejnych poziomów. O samej historii w The Eternal Life of Goldman wiemy niewiele, ale fabuła inspirowana będzie starożytnymi podaniami i baśniami ludowymi z greckiej, żydowskiej i mezopotamskiej kultury, które będą poruszać kwestie życia i śmierci. Wszystko to sprawi, że gra zaoferuje unikalny, a przy tym lekko dziwny projekt przeciwników i całego świata, w którym zderzają się ze sobą koszmary i prawdziwe cuda. Twórcy obiecują bogate doświadczenie narracyjne z egzystencjalnym akcentem i zwrotami akcji. The Eternal Life of Goldman powstaje na silniku Unity. Gra zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Data premiery nie jest jeszcze znana. The Eternal Life of Goldman

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.