Skyblivion znów imponuje. Zobaczcie 25-minutowe wideo

Fani gier z serii The Elder Scrolls z pewnością nie mogą się doczekać.

Skyblivion to jedna z tych modyfikacji, które wyczekiwane są od bardzo dawna. Przypomnijmy, że fanowski projekt zakłada przeniesienie The Elder Scrolls IV: Oblivion na silnik The Elder Scrolls V: Skyrim. Jeśli chcecie zobaczyć, czego spodziewać się po takim połączeniu, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo.

Pojawił się kolejny materiał prezentujący imponujący świat Skyblivion

Materiał przygotowany przez twórców modyfikacji trwa prawie 25 minut i może robić wrażenie. Po jego obejrzeniu od razu nabierzecie ochoty, by zagrać w którąś część serii. Pochwała należy się również za realizację wideo, gdyż ogląda się je z przyjemnością, szczególnie jeśli macie sentyment do wydanego w 2006 klasyka.



Na premierę Skyblivion przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Premiera planowana jest na 2025 rok. Miejmy nadzieję, że twórcom uda się dowieźć projekt do końca i nie napotkają na swojej drodze żadnych niespodziewanych przeciwności.