Ubisoft ukrywa nową grę opartą o NFT? O premierze Champions Tactics nie poinformowano w wielu znaczących miejscach

Temat NFT nie jest z pewnością już tak popularny jak kilka lat temu, lecz Ubisoft mimo wszystko postanowił wydać grę opartą na technologii. Premiera Champions Tactics jest zrealizowaniem planu z 2021 roku, lecz studio nie postarało się w kwestii zorganizowania kampanii promocyjnej nowej produkcji.

Champions Tactics - informacje o grze

Premiera Champions Tactics nie odbiła się szerokim echem na rynku gier - zwiastun do tej pory obejrzało niecałe 1,5 tysiąca osób. Może być to celowy zabieg Ubisoftu ze względu na wykorzystanie mikropłatności i NFT jako jednego z głównych elementów produkcji. W taktycznym RPG skupionym na grze wieloosobowej możemy nabyć wiele figurek kosztujących od 28 aż do ponad 250 tysięcy złotych. Tak jak w przypadku innych elementów związanych z technologią nikt tak naprawdę nie wydaje tyle pieniędzy w grze.