Sony skasowało nową grę fantasy na PlayStation 5. Pozostały po niej tylko grafiki

W ostatnim czasie Sony skasowało wiele swoich projektów, żeby tylko wspomnieć o wieloosobowym The Last of Us Factions. O niektórych z anulowanych projektów nie wiedzieliśmy zbyt wiele, jak o niezatytułowanej grze, która powstawała w biurach PlayStation London. Studio zostało zamknięte w maju tego roku w ramach restrukturyzacji PlayStation, co też doprowadziło do skasowania nowej marki o kryptonimie Camden.

Camden – skasowany projekt PlayStation London z grafikami koncepcyjnymi

Miała być to kooperacyjna gra-usługa, w której akcja rozgrywa się w fantastycznej wersji Londynu. Nieoczekiwanie produkcja została ujawniona przez Lea Pinto, który pracowała przy tym projekcie w latach 2021-2023 i zdecydował się podzielić swoją pracą na stronie ArtStation. Do sieci trafiły trzy grafiki, w tym jedna, która prezentuje zmagania bohaterów z orkami oraz wielkim smokiem atakującym ulice miasta skąpanego w mroku nocy.