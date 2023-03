The Day Before na fragmentach rozgrywki. Gracze wyśmiewają nowy zwiastun

W połowie lutego studio Fntastic opublikowało materiał wideo, w którym przybliżono proces powstawania The Day Before. Na oficjalnym kanale deweloperów na YouTube pojawił się tymczasem nowy zwiastun budzącej kontrowersji produkcji. Najnowszy trailer zawiera co prawda fragmenty rozgrywki, ale wygląda na to, że gracze nie są do końca zadowoleni z zaprezentowanych przez twórców elementów.

Nowy zwiastun The Day Before prezentuje postapokaliptyczne spa

Wspomniany zwiastun pokazuje bowiem postapokaliptyczne spa, które gracze będą najwyraźniej mieli okazję odwiedzić podczas rozgrywki w The Day Before. W komentarzach pod materiałem użytkownicy dają jasno do zrozumienia, że nie podoba im się sposób, w jaki deweloperzy ze studia Fntastic podchodzą do promocji swojej produkcji.



Większość użytkowników wyśmiewa najnowszy zwiastun, co – patrząc na opublikowany przez Fntastic trailer – nie jest niczym zaskakującym. Komentujący podkreślają bowiem, że chcieliby otrzymywać materiały prezentujące istotne dla gry elementy, które dodatkowo pokazywałyby realny proces powstawania produkcji. Tymczasem muszą zadowolić się minutowym wideo, pokazującym kilka postaci w saunie.



Na koniec warto przypomnieć, że The Day Before miało zadebiutować na komputerach osobistych 1 marca. Pod koniec stycznia gra studia Fntastic zniknęła jednak ze Steama, a deweloperzy poinformowali, że tytuł ukaże się na PC 10 listopada 2023 roku. Produkcja w późniejszym terminie ma trafić również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.