The Callisto Protocol nie pojawi się w Japonii. Czyżby twórcy przegięli?

Debiut The Callisto Protocol już 2 grudnia. Ta data raczej nie ulegnie zmianie, gdyż wiemy, że gra pokryła się już złotem. Fani horrorów wyczekują i pokładają ogromne nadzieje w produkcji autorstwa Striking Distance Studios. Smakiem będą musieli obejść się jednak gracze z Japonii, ponieważ w tym kraju premiera została najzwyczajniej anulowana.

The Callisto Protocol anulowane w Japonii

Wszystko przez to, że The Callisto Protocol nie sprostało wymaganiom narzuconym przez CERO, będącego odpowiednikiem naszego PEGI. Wygląda na to, że gra nie wpisuje się w japońskie standardy. Niewykluczone, że będziemy mieć więc do czynienia z nad wyraz brutalną produkcją. Może nawet brutalniejszą niż wszyscy sądzimy.



Studio nie zamierza się poddawać i planuje dokonać zmian umożliwiających pojawienie się The Callisto Protocol w Japonii. Twórcy mają również nadzieję, że nie będzie się to wiązać z zaburzeniem ich pierwotnej wizji, a gra na tym nie ucierpi. Tym samym osoby, które złożyły zamówienia w formie pre-order, otrzymają swoje pieniądze z powrotem.



Zachęcamy również do zapoznania się z ostatnim materiałem prezentującym rozgrywkę. Warto wspomnieć, że Glen Schofield – twórca Dead Space i szef Striking Distance Studios – jest na tyle pewny swojego dzieła, że już myśli nad jego kontynuacją. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 grudnia bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat długości rozgrywki oraz do sprawdzenia zawartości Edycji Kolekcjonerskiej.

