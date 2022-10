The Callisto Protocol bez opóźnień. Gra Striking Distance pokryła się złotem

Kilka dni temu studio Striking Distance potwierdziło, że The Callisto Protocol otrzyma tryb wydajności, który zaoferuje rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę na konsolach obecnej generacji. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych informacji. Deweloperzy poinformowali bowiem, że produkcja osiągnęła tzw. złoty status, co z pewnością ucieszy wszystkich graczy czekających na wspomniany tytuł.

Twórcy The Callisto Protocol świętują zakończenie prac nad grą

Oznacza to, że właściwe prace nad The Callisto Protocol zostały zakończone, a zainteresowane osoby nie powinny obawiać się ewentualnych opóźnień, ponieważ produkcja jest gotowa, by wysłać ją do tłoczni. Czas pozostały do premiery deweloperzy z pewnością poświęcą natomiast na przygotowanie premierowej aktualizacji, której zadaniem będzie usunięcie różnego rodzaju błędów i poprawa stabilności oraz wydajności produkcji.



We wpisie informującym o złotym statusie The Callisto Protocol deweloperzy podziękowali również graczom za okazywane wsparcie oraz ekscytację wspomnianym tytułem. Twórcy przyznali także, że nie mogą doczekać się momentu, w którym użytkownicy wkroczą do Czarnego Żelaznego Więzienia i zmierzą się czyhającymi tam koszmarami.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 grudnia bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat długości rozgrywki, a do sprawdzenia zawartości Edycji Kolekcjonerskiej.

