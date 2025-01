The Blood of Dawnwalker zbiera zachwycające opinie. Mnóstwo szczegółów o nowym RPG

Wczoraj odbyła się pierwsza prezentacja pierwszej gry Rebel Wolves, czyli studia byłych pracowników CD Projekt RED, którzy tworzyli Wiedźmina 3 oraz Cyberpunka 2077. The Blood of Dawnwalker doczekał się pierwszego zwiastuna z elementami rozgrywki. Dla wielu graczy tyle wystarczyło, aby zainteresować się tą produkcją, a nawet zachwycić jej klimatem. To właśnie ten elementem jest najczęściej wspominany w komentarzach pod materiałem. Nie brakuje nawet głosów, że to gra bardziej w klimacie Wiedźmina niż zwiastun Wiedźmina 4. Inni z kolei wskazują, że The Blood of Dawnwalker jest tak dobre, że mogłoby być kolejnym dodatkiem do ostatnich przygód Geralta z Rivii.

The Blood of Dawnwalker – zachwyty graczy i nowe szczegóły o “duchowym następcy Wiedźmina”

Wygląda więc na to, że przynajmniej dla polskich graczy The Blood of Dawnwalker może stać się duchową kontynuacją Wiedźmina 3. Wiele komentarzy odnosi się do gry CD Projekt RED, bezpośrednio porównując je ze sobą.