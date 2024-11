The Binding of Isaac: Rebirth z wyczekiwaną nowością z okazji 10. rocznicy. W grze pojawił się nowy update

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o planowanym dodaniu trybu wieloosobowego w The Binding of Isaac: Rebirth. Ta opcja właśnie została dodana do gry z okazji jej dziesięciolecia, co zostało potwierdzone kilkukrotnie przez Edmunda McMillena, który jest autorem wszystkich gier z tego uniwersum.

The Binding of Isaac: Rebirth - zmiany w aktualizacji

Z okazji wspomnianej rocznicy w The Binding of Isaac: Rebirth pojawiła się spora aktualizacja, której najbardziej wyczekiwanym elementem jest tryb multiplayer. Od teraz wszyscy posiadający tytuł mają możliwość prowadzenia rozgrywki w dwie do czterech osób. Pojawiły się również inne zmiany, które mają na celu ogólne zbalansowanie produkcji i ulepszenie przedmiotów, które nie były wcześniej przydatne w wielu sytuacjach.

