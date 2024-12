The Batman: Part II z kolejnym opóźnieniem. Fatalna wiadomość dla fanów DC

Kilka dni temu informowaliśmy, że The Batman: Part II wciąż nie ma scenariusza. Wczoraj natomiast w sieci pojawiły się kolejne wieści na temat wspomnianego filmu, które z pewnością zasmucą wielu fanów uniwersum DC. Okazuje się bowiem, że na premierę kontynuacji przygód Mrocznego Rycerza od Matta Reevesa będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej, niż planowano.

Na premierę The Batman: Part II poczekamy do 2027 roku

W marcu zapowiedziano, że wyczekiwana przez wielu fanów DC produkcja zadebiutuje 2 października 2026 roku. Nową datę premiery filmu The Batman: Part II wyznaczono natomiast na… 1 października 2027 roku. Miłośnicy przygód Mrocznego Rycerza będą musieli więc poczekać rok dłużej na kontynuację historii z 2022 roku.



Warner Bros. nie ujawniło, dlaczego zdecydowało się przełożyć premierę filmu The Batman: Part II na 2027 rok. Według nieoficjalnych doniesień przyczyną takiego stan rzeczy jest brak scenariusza, o czym wspomnieliśmy na początku wiadomości. Fanom DC nie pozostaje natomiast mieć nadzieję, że kontynuacja przygód Mrocznego Rycerza od Matta Reevesa nie zaliczy kolejnych opóźnień.



Na koniec przypomnijmy, że The Batman w reżyserii Matta Reevesa zadebiutował w kinach 4 marca 2022 roku. W obsadzie znaleźli się m.in.: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright czy też Andy Serkis. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego filmu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja filmu Batman (2022). Nowe otwarcie.