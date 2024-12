Batman 2 wciąż nie ma scenariusza? Kto tu kłamie?

Sequel Batmana to pewnie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier, przynajmniej dla fanów komiksowych adaptacji. Szykowany film Matta Reevesa znalazł się jednak w ogniu spekulacji. Wszystko wskazuje na to, że pracę nad prace przy filmie nie układają się tak, jak jeszcze niedawno zapewniał reżyser.

Batman 2 wciąż nie ma scenariusza?

We wrześniu Matt Reeves zapewniał, że scenariusz jest ukończony, a przygotowania do rozpoczęcia zdjęć ruszą w 2025 roku. Tymczasem James Gunn, jeden z głównodowodzących DC, w wypowiedzi na jednym z portali społecznościowych stwierdził, że pierwszy szkic scenariusza wciąż nie powstał. Sprzeczne komunikaty wywołują zamieszanie, a fani zastanawiają się, czy przypadkiem za kulisami nie doszło czasem do kreatywnych tarć między Reevesem a Gunnem. Czy ktoś tu kłamie?