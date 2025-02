Thanos powróci do MCU „szybciej niż myślimy”. W której produkcji ponownie zobaczymy potężnego złoczyńcę?

Jeżeli Thanos nie wróci w piątej części Avengersów, to innymi możliwościami są Fantastyczna Czwórka, która niedawno otrzymała pierwszy zwiastun, a także serial Nova. Problem z tą drugą produkcją jest taki, że prace nad nią wciąż nie ruszyły i Marvel może nie zdążyć z realizacją projektu do 2027 roku, kiedy to Avengers: Secret Wars zadebiutuje w kinach.

Jednak przed finałem drugiej sagi MCU w kinach pojawi się jeszcze Spider-Man 4. Według plotek będzie to produkcja osadzona w multiwersum, więc łatwo sobie wyobrazić, że Marvel skorzysta z tego, aby Thanos pojawił się w scenie po napisach, która zapowie jego rolę w szóstej odsłonie Avengersów.