Test wydajności komina do... chłodnicy komputerowej - to działa!

Overclocker der8auer przetestował, czy komin może poprawić osiągi chłodzenia procesora.

Wydłużenie konstrukcji do 30 cm obniżyło temperaturę o całe 5°C po 30-minutowym okresie stabilizacji.

Maszyna do tworzenia dymu wykazała również, że samoczynny przepływ powietrza przez chłodnicę był znikomy. Twórca rozpoczął od 10-centymetrowej sekcji komina. Przyniosło to jedynie niewielką poprawę o około 0,5°C.

Początkowo chłodnica miała trudności z odprowadzaniem ciepła bez wentylatorów, a temperatura płynu chłodzącego osiągała około 61°C.

Komin zamontowano bezpośrednio nad chłodnicą, aby stworzyć przepływ powietrza poprzez naturalną konwekcję.

Jego modułowa konstrukcja z wydruku 3D zmniejszyła odnotowaną temperaturę procesora Ryzen 7 9800X3D z 90°C do 71°C.

Następnie dodał cztery kolejne sekcje o długości 20 cm każda, zwiększając całkowitą wysokość komina do 110 cm. Temperatura płynu chłodzącego szybko spadła poniżej 55°C i osiągnęła w przybliżeniu 50°C po pięciu minutach.

Dym wypuszczony pod chłodnicą był widocznie wciągany przez żebra chłodzące w górę komina. Konstrukcja opiera się w pełni na naturalnej konwekcji komina.

Ciepłe powietrze wewnątrz pionowego kanału staje się rzadsze i unosi się do góry.

Tworzy to niższe ciśnienie w pobliżu chłodnicy i zaciąga chłodniejsze powietrze.

110-centymetrowa konstrukcja nie jest praktyczną alternatywą dla wentylatorów wewnątrz standardowego komputera stacjonarnego.

Eksperyment pokazuje jednak, że odpowiednia wysokość komina może wygenerować naturalny przepływ powietrza wystarczający do ochłodzenia wysokiej klasy procesora za pomocą chłodnicy wodnej bez zamontowanych wentylatorów.