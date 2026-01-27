Leak Benchmarków Ryzen 7 9850X3D

Nowy wykres benchmarków, przesłany przez informatora sprzętowego chi11eddog, pokazuje wydajność w grach procesora Ryzen 7 9800X3D w zestawieniu z Ryzenem 7 9800X.
Testy te zostały przeprowadzone na karcie NVIDIA RTX 5090 przy rozdzielczości 1920×1080, gdzie zazwyczaj różnice CPU są najbardziej widoczne.
Wyniki sugerują jednocyfrowe przyrosty procentowe w większości tytułów. Największy wzrost odnotowano w Counter-Strike 2, gdzie 9800X3D osiąga 825,35 FPS wobec 775,88 FPS dla 9800X, co oznacza wzrost o 6,38%.
W Grand Theft Auto V Enhanced wynik wzrasta z 326,35 do 315,17 FPS (+3,53%), a w Final Fantasy XIV: Dawntrail z 334,96 do 319,17 FPS (+4,95%).
W innych testach takich jak Cyberpunk 2077 wynik wynosi 282,01 FPS wobec 271,39 FPS (+3,91%). DOOM: The Dark Ages notuje 174,99 kontra 172,16 FPS (+1,64%), natomiast Battlefield 6 jest praktycznie bez zmian: 298,62 wobec 298,65 FPS.
Średnio daje to wzrost wydajności na poziomie 2,88%.
chi11eddog nie podał źródła wykresu, a zrzut ekranu nie zawiera informacji o ustawieniach gry, pamięci RAM, BIOS-ie, systemie operacyjnym ani pełnej konfiguracji platformy.
Wcześniejsze wpisy tego samego informatora pochodziły z wewnętrznych slajdów i dokumentów MSI, więc możliwe, że MSI było również źródłem tej konkretnej prezentacji.
Warto przypomnieć, że niezależne recenzje mają pojawić się 19 stycznia, dzień przed dostępnością detaliczną zaplanowaną na 20 stycznia.
