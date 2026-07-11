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Zaskakująca pomyłka lokalnego sprzedawcy

Paweł Rudy
2026/07/11 20:56
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Ryzen 7 9800X3D w zamówieniu na Ryzen 7 7800X3D.

Użytkownik Reddita twierdzi, że lokalny, ukraiński sprzedawca wysłał mu procesor Ryzen 7 9800X3D po tym, jak zamówił starszy model, czyli Ryzen 7 7800X3D.

Wygląda na to, że jest to rzadka, odwrócona wersja oszustw związanych z podmianą procesorów, o których donoszą kupujący w sieci.

Redditer zapłacił bowiem za zamówienie 14 400 UAH (około 350 USD) jak za procesor Ryzen 7 7800X3D. Ryzen 7 9800X3D był wystawiony w tym samym sklepie za 19 500 UAH, czyli w przybliżeniu 475 USD, co przyniosło mu niespodziewane ulepszenie o wartości 125 USD.

Zaskakująca pomyłka lokalnego sprzedawcy

Procesor dotarł z oznaczeniami Ryzen 7 9800X3D, chociaż w momencie publikacji wpisu kupujący jeszcze go nie przetestował.

GramTV przedstawia:

Kilku komentujących doradziło sprawdzenie, czy układ jest oryginalny lub czy nie był wcześniej modyfikowany, zanim ogłosi sukces.

Cóż, to wciąż może okazać się oszustwem, więc przekonamy się o tym zapewne, gdy procesor zostanie w pełni przetestowany, choć w moim odczuciu wszystko będzie z nim dobrze.

Nie wiemy jednak jak wygląda w tej sytuacji kwestia gwarancji, ponieważ potwierdzenie zakupu dotyczy innego procesora.

Źródło:https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1utf6iy/ordered_7800x3d_but_received_9800x3d_instead/

Tagi:

Tech
Procesor
AMD Ryzen
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112