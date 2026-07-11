Zaskakująca pomyłka lokalnego sprzedawcy

Użytkownik Reddita twierdzi, że lokalny, ukraiński sprzedawca wysłał mu procesor Ryzen 7 9800X3D po tym, jak zamówił starszy model, czyli Ryzen 7 7800X3D.

Wygląda na to, że jest to rzadka, odwrócona wersja oszustw związanych z podmianą procesorów, o których donoszą kupujący w sieci.

Redditer zapłacił bowiem za zamówienie 14 400 UAH (około 350 USD) jak za procesor Ryzen 7 7800X3D. Ryzen 7 9800X3D był wystawiony w tym samym sklepie za 19 500 UAH, czyli w przybliżeniu 475 USD, co przyniosło mu niespodziewane ulepszenie o wartości 125 USD.

Procesor dotarł z oznaczeniami Ryzen 7 9800X3D, chociaż w momencie publikacji wpisu kupujący jeszcze go nie przetestował.