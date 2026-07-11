Zaskakująca pomyłka lokalnego sprzedawcy

Użytkownik Reddita twierdzi, że lokalny, ukraiński sprzedawca wysłał mu procesor Ryzen 7 9800X3D po tym, jak zamówił starszy model, czyli Ryzen 7 7800X3D.
Ryzen 7 9800X3D w zamówieniu na Ryzen 7 7800X3D.
Ryzen 7 9800X3D w zamówieniu na Ryzen 7 7800X3D.
Użytkownik Reddita twierdzi, że lokalny, ukraiński sprzedawca wysłał mu procesor Ryzen 7 9800X3D po tym, jak zamówił starszy model, czyli Ryzen 7 7800X3D.
Wygląda na to, że jest to rzadka, odwrócona wersja oszustw związanych z podmianą procesorów, o których donoszą kupujący w sieci.
Redditer zapłacił bowiem za zamówienie 14 400 UAH (około 350 USD) jak za procesor Ryzen 7 7800X3D. Ryzen 7 9800X3D był wystawiony w tym samym sklepie za 19 500 UAH, czyli w przybliżeniu 475 USD, co przyniosło mu niespodziewane ulepszenie o wartości 125 USD.
Procesor dotarł z oznaczeniami Ryzen 7 9800X3D, chociaż w momencie publikacji wpisu kupujący jeszcze go nie przetestował.
Kilku komentujących doradziło sprawdzenie, czy układ jest oryginalny lub czy nie był wcześniej modyfikowany, zanim ogłosi sukces.
Cóż, to wciąż może okazać się oszustwem, więc przekonamy się o tym zapewne, gdy procesor zostanie w pełni przetestowany, choć w moim odczuciu wszystko będzie z nim dobrze.
Nie wiemy jednak jak wygląda w tej sytuacji kwestia gwarancji, ponieważ potwierdzenie zakupu dotyczy innego procesora.
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