Świetny do oglądania filmów i seriali, równie dobry do grania. Telewizor TCL 65C835 to bardzo uniwersalny i wielozadaniowy sprzęt, który sprawdzi się, jako główny element centrum domowej rozrywki. Szybka matryca, wysokie odświeżanie, świetna czerń i kontrast, a do tego rewelacyjny dźwięk bez konieczności kupowania osobnych głośników, czy soundbaru – to kolejne atuty tego sprzętu.

Obejrzyjcie test telewizora TCL 65C835