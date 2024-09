Test Drive Unlimited: Solar Crown z pierwszym patchem. Naprawiono ponad 300 błędów

W opisie aktualizacji do Test Drive Unlimited: Solar Crown zobaczyliśmy m.in. listę ponad 300 naprawionych błędów, ustabilizowane serwery oraz wiele zmian dotyczących grafiki interfejsu i wydajności gry. Jeżeli chodzi o nadchodzące zmiany, to mamy zobaczyć rekompensatę (nie wiemy jeszcze jaką) za brak dostępu do serwerów dla niektórych graczy w momencie premiery, więcej zawartości w trybach solo i multiplayer oraz cross-play. Start pierwszego sezonu został przesunięty na 2 października, dzięki czemu ma on zostać dopracowany.