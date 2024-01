Terraria – aktualizacja 1.4.5 wprowadzi ciekawą nowość. Poznaliśmy szczegóły

Nic bardziej mylnego, ponieważ mamy dziś końcówkę stycznia 2024 roku, a przedstawiciele studia Re-Logic zaprezentowali plany rozwoju swojego dzieła, zapowiadając, że do Terrarii trafi sporo nowości usprawniających rozgrywkę w ramach aktualizacji 1.4.5.

Terraria z ciekawymi nowościami. Patch 1.4.5

Po pierwsze, w styczniowym odcinku Terraria: State of the Game deweloperzy zaprezentowali nowe narzędzie o nazwie Axearang, które znacząco ułatwi nam ścinanie drzew. Jak bowiem sugeruje sama nazwa, jest to w zasadzie bumerang, tyle że zdolny do łatwego przecięcia nawet kilku pni po wyrzuceniu go, a po wszystkim będzie oczywiście do nas automatycznie wracał. W dużym skrócie: będzie to definitywnie jeden z najszybszych sposobów na pozyskiwanie tego podstawowego surowca w grze.