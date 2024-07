The Plucky Squire zapowiada się świetnie, ale wciąż nie ma daty premiery

W sieci pojawił się nowy gameplay trailer obiecującej produkcji studia All Possible Futures.

Od zapowiedzi The Plucky Squire minęły już ponad dwa lata. Wspomniana produkcji początkowo miała zadebiutować na rynku w 2023 roku, ale wydawca oraz deweloperzy postanowili dać sobie więcej czasu. W sieci pojawił się tymczasem nowy gameplay trailer, który ponownie potwierdza, że warto śledzić nadchodzącą grę studia All Possible Futures. Niestety zwiastun nie zdradza informacji, na którą z pewnością czeka wielu graczy. Devolver Digital prezentuje nowy zwiastun The Plucky Squire Najnowszy zwiastun The Plucky Squire skupia się głównie na prezentacji odrzutowego plecaka. Wspomniany gadżet będzie można wykorzystać zarówno w dwu-, jak i trójwymiarowym świecie. Przyda się on również w trakcie walki z oponentami. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Niestety Devolver Digital i deweloperzy ze studia All Possible Futures nadal nie ujawnili, kiedy będziemy mieli okazję zagrać w The Plucky Squire. Najnowszy zwiastun nie zdradza bowiem dokładnej daty premiery. Na ten moment wiadomo jedynie, że gra ma ukazać się w tym roku. Gdy nikczemny Marudziej uświadamia sobie, że jako czarnemu charakterowi pisane jest mu wieczne przegrywanie w walce z siłami dobra, wyrzuca bohaterskiego Piórka z książki, na zawsze zmieniając bieg historii. Aby ocalić przyjaciół przed mroczną mocą Marudzieja i przywrócić szczęśliwe zakończenie, Piórek musi zmierzyć się z wyzwaniami innymi niż wszystko, co do tej pory widział – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto przypomnieć, że The Plucky Squire powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jak wspomnieliśmy wyżej, gra ma zadebiutować na rynku w 2024 roku. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy gameplay trailer z nadchodzącej produkcji studia All Possible Futures.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.