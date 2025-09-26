Zaloguj się lub Zarejestruj

Tego nazwiska w obsadzie Social Network 2 raczej nikt się nie spodziewał

Jakub Piwoński
2025/09/26 08:30
Znany komik wystąpi w kontynuacji filmu o genezie Facebooka.

Komik i aktor Bill Burr, którego znamy zarówno ze stand-upów na Netflixie, jak i z występu w serialu The Mandalorian, dołączył do obsady kontynuacji filmu o genezie Facebooka. Jak podaje The Hollywood Reporter, rola Burra ma być całkowicie fikcyjna lub stanowić połączenie kilku rzeczywistych postaci.

Bill Burr
Bill Burr

The Social Network 2 – popularny komik w obsadzie filmu

W obsadzie Social Network 2 znaleźli się już Bill Burr, Jeremy Allen White, Jeremy Strong oraz Mikey Madison. Wiemy już, że scenariusz ponownie przygotował Aaron Sorkin, który tym razem nie tylko odpowiada za tekst, ale także stanie za kamerą. Produkcję wspiera Sony Pictures, a zdjęcia zaplanowano w terminie od 20 października do 10 grudnia 2025 roku.

Zdobywczyni Oscara za Anorę, Mikey Madison, wcieli się w Frances Haugen – byłą menedżerkę produktu Facebooka, która ujawniła wewnętrzne dokumenty firmy. Jeremy Allen White zagra dziennikarza Jeffa Horowitza, autora głośnego tekstu w Wall Street Journal. Największe emocje budzi jednak obsadzenie Jeremy’ego Stronga w roli samego Marka Zuckerberga. Przypomnijmy, że Jesse Eisenberg, który sportretował szefa Facebooka/Meta w filmie Davida Finchera z 2010 roku, odrzucił propozycję ponownego wcielenia się w tę postać.

Aaron Sorkin, laureat Oscara za scenariusz do The Social Network, wyreżyserował do tej pory trzy filmy: Gra o wszystko, Proces Siódemki z Chicago oraz Being the Ricardos. Social Network 2 będzie więc jego najbardziej medialnym projektem reżyserskim, a jednocześnie odejściem od charakterystycznego, perfekcjonistycznego stylu Davida Finchera. Co z kolei do filmu wniesie Bill Burr? Na pewno sporo ironii, humoru i dystansu, co generalnie jest dobrym prognostykiem dla filmu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/25/bill-burr-to-star-in-aaron-sorkins-the-social-network-part-2

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


