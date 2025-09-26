Tego nazwiska w obsadzie Social Network 2 raczej nikt się nie spodziewał

Komik i aktor Bill Burr, którego znamy zarówno ze stand-upów na Netflixie, jak i z występu w serialu The Mandalorian, dołączył do obsady kontynuacji filmu o genezie Facebooka. Jak podaje The Hollywood Reporter, rola Burra ma być całkowicie fikcyjna lub stanowić połączenie kilku rzeczywistych postaci.

The Social Network 2 – popularny komik w obsadzie filmu

W obsadzie Social Network 2 znaleźli się już Bill Burr, Jeremy Allen White, Jeremy Strong oraz Mikey Madison. Wiemy już, że scenariusz ponownie przygotował Aaron Sorkin, który tym razem nie tylko odpowiada za tekst, ale także stanie za kamerą. Produkcję wspiera Sony Pictures, a zdjęcia zaplanowano w terminie od 20 października do 10 grudnia 2025 roku.