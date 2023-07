Ten serial z Gwiezdnych wojen jednak nie został skasowany i zyskał nawet scenarzystów

Simien rozstał się z serialem w ubiegłym roku. Bracia Glover rozpoczęli pisanie nowego scenariusza jeszcze przed strajkiem scenarzystów. Obecnie dalsze prace nie są prowadzone i Gloverowie muszą czekać na zakończenie strajku. Znacząco opóźni to rozpoczęcie prac nad Lando, do którego zdjęcia mogą rozpocząć się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Tym samym na debiut poczekamy do 2025, lub nawet 2026 roku.