Ten jeden film science fiction ze Schwarzeneggerem jest lepszy od wszystkiego, co zrobił Stallone

Tak przynajmniej uważa Seth Rogen.

Seth Rogen ponownie znalazł się na ustach fanów kina. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że twórca serialu Studio zamierza po latach wrócić do reżyserii filmów pełnometrażowych. Teraz aktor i reżyser w jednej osobie wywołał kolejną dyskusję, tym razem komentując dorobek jednego z największych gwiazdorów kina akcji. Seth Rogen krytykuje Stallone, a chwali Schwarzeneggera Podczas podcastu Funny You Ask Rogen przyznał, że nie jest wielkim fanem twórczości Sylvestra Stallone'a. Jego zdaniem aktor ma na koncie zaledwie kilka naprawdę udanych filmów.

Człowiek demolka. Tango i Cash ogląda się przyjemnie, ale to nie jest dobry film. Mam gdzieś wszystkie filmy z serii Rocky. Na tym jednak nie poprzestał. Rozmowa szybko zeszła na temat odwiecznej rywalizacji Stallone'a z Arnoldem Schwarzeneggerem. Według Rogena zwycięzca może być tylko jeden. Stallone nie jest tak dobry jak Schwarzenegger. Nawet się do niego nie zbliża. Sam Predator jest lepszy od wszystkiego, co zrobił Stallone.

GramTV przedstawia:

To opinia, która z pewnością podzieli fanów kina akcji. Trudno bowiem odmówić Stallone'owi ogromnego wpływu na popkulturę. To właśnie on stworzył dwie kultowe franczyzy – Rocky i Rambo – a w jego filmografii znajdują się również takie produkcje jak Na krawędzi, Człowiek demolka, czy Cop Land. Z drugiej strony kariera aktora rzeczywiście obfituje także w mniej udane tytuły, które przez lata stały się symbolem kina klasy B. Niezależnie od oceny jego dorobku, Stallone nie zwalnia tempa. W przyszłym miesiącu skończy 80 lat, a obecnie występuje w niezwykle popularnym serialu Tulsa King, który doczeka się już czwartego sezonu. Wygląda więc na to, że mimo kontrowersyjnych opinii kolejnych twórców legenda kina akcji wciąż ma się dobrze.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









