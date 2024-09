Ten film może wypromować Polskę lepiej niż Wiedźmin. Zobacz pełen zwiastun

Do sieci trafił pełen zwiastun filmu Prawdziwy ból. Jego akcja toczy się w Polsce.

Jesse Eisenberg, aktor znany z roli Lexa Luthora w widowisku Batman v Superman: Świt sprawiedliwości promuje od pewnego czasu swój autorski projekt. Prawdziwy ból to komediodramat, którego akcja rozgrywa się w Polsce. Jest już dostępny kolejny, pełny zwiastun filmu. Eisenberg napisał do niego scenariusz, ale także stanął za kamerą i przed nią, wcielając się w główną rolę. Partneruje mu znany z Sukcesji Kieran Culkin. Już teraz spekuluje się, że w przypadku tego drugiego aktora może to być rola godna Oscara.

Prawdziwy ból – prawdziwa reklama Polski

Film Prawdziwy ból, którego polska premiera przypada w listopadzie, opowiada o dwóch kuzynach, którzy wyruszają na sentymentalną podróż do kraju swych dziadków. Na wieczny spoczynek udała się ich babcia, co sprowokowała bohaterów do zwiedzenia Polski. Fabuła filmu ma bardzo osobiste znacznie dla Eisenberga. Aktor niejednokrotnie wspominał, że jego korzenie także sięgają kraju nad Wisłą. Jego rodzina pochodzi z Lublina, a obecna żona – z Łodzi.