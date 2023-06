Tekken 8 na nowym trailerze. Zapowiedź testów

Premiera Tekken 8 zaczyna pomału majaczyć na horyzoncie. Po sukcesach jakie odnosi Street Fighter 6, ekipa Bandai Namco z pewnością zaczęła odczuwać na barkach trochę dodatkowej presji. Miejmy nadzieję, że i ta słynna seria dostanie kolejną udaną odsłonę. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem, który został przygotowany z okazji ogłoszenia daty rozpoczęcia testów.

Tekken 8 – zamknięte testy wystartują w lipcu

Na razie będą to jednak testy zamknięte. Jeśli chcecie spróbować swojego szczęścia, to swoją chęć wzięcia udziału w wydarzeniu możecie zadeklarować tutaj. Pierwsze testy wystartują 21 lipca i będą dostępne dla użytkowników PlayStation 5. W dniach 28-31 lipca na wirtualne areny będą mogli przenieść się posiadacze wszystkich platform.



Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na ten moment nie znamy daty premiery gry, ale Bandai Namco jakiś czas temu poinformowało, że nowy Tekken może trafić do sprzedaży w roku fiskalnym 2023-2024. Na konkretne szczegóły dotyczące debiutu gry musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.