Street Fighter 6 – Capcom chwali się wynikami sprzedaży

Wiemy już, że Street Fighter 6 to udana produkcja, co uwodniły ciepłe słowa od graczy i recenzentów. Przełożyło się to również na sprzedaż gry i wszystko wskazuje na to, że Capcom ma powody do świętowania.

Street Fighter 6 sprzedaje się jak świeże bułeczki

Jak poinformowała japońska firma, pierwszy milion kopii Street Fighter 6 sprzedał się w mniej niż tydzień. Przełożyło się to również na wyniki całej serii, bowiem łącznie sprzedaż wszystkich odsłon legendarnych bijatyk przekroczyła wynik 50 milionów sztuk. Warto również dodać, że Capcom oczekuje, że Street Fighter 6 finalnie, w trakcie całego cyklu swojej żywotności, trafi do 10 milionów graczy. Osiągnięcie takiego wyniku wydaje się całkiem prawdopodobne.



Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 miało swoją premierę 2 czerwca, a produkcja jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, odsyłamy Was do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Street Fighter VI - nowa, lepsza era ulicznej mordoklepki. Zdradzę tylko, że Muradin wystawił dziełu autorstwa Capcom naprawdę solidną ocenę – 8,5/10.