Tekken 8 i Final Fantasy 16 łączą siły. Clive Rosfield stanie się częścią bijatyki

Clive Rosfield jest głównym bohaterem RPG akcji o tytule Final Fantasy 16. Jest on najstarszym synem Arcyksięcia królestwa Rosarii. Po traumatycznych przeżyciach związanych z młodszym bratem, Eikonem i Ifrytem, rozpoczął podróż ku zemście. Tak w dużym skrócie można przedstawić postać Clive’a, który już za kilka dni nakreśli kolejną część swojej historii, ale tym razem w grze Tekken 8.

Clive Rosfield z Final Fantasy XVI trafi do Tekkena 8

Gry Tekken chyba nie trzeba przedstawiać, ale jeśli wciąż nie wiecie… jest to jeden z najpopularniejszych przedstawicieli gatunku bijatyk na rynku. Swego czasu Tekken królował na automatach w salonach do gier, a dziś króluje na konsolach i komputerach. Każdy z bohaterów ma swoją historię, każdy ma swój wyjątkowy styl walki i kombosy, co daje tej produkcji świetne pole do popisu w ramach licznie organizowanych turniejów. Podobnie jak w konkurencyjnym Soul Calibur, tutaj również pojawiają się znani bohaterowie z innych gier.