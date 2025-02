Tegoroczny hit science fiction z szybką premierą na VOD. Mniej niż miesiąc po premierze

Pod koniec stycznia w kinach na całym świecie zadebiutował Towarzysz, czyli nowy film science fiction z gwiazdami The Boys i Yellowjackets. Produkcja zebrała pozytywne opinie i w serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się aż 94% pozytywnych opinii z 207 recenzji. Również widzowie pozytywnie ocenili film i poleca go aż 88% użytkowników. Wysokie noty nie przełożyły się liczną publiczność w kinach i Towarzysz zarobił na całym świecie 26,5 mln dolarów. Jest to niezły wynik dla produkcji z budżetem 10 mln dolarów, więc Warner Bros. nie ma większych powodów do narzekań. Mimo to wytwórnia zdecydowała, że film pojawi się w serwisach VOD już po dwóch i pół tygodnia od swojej kinowej premiery.

Towarzysz z błyskawiczną premierą na VOD

Na VOD Towarzysz pojawi się już 18 lutego, chociaż film zadebiutował na dużym ekranie 31 stycznia. Najwyraźniej Warner Bros. chce udostępnić widzom swój film do wypożyczenia lub kupienia, jeszcze gdy jest o nim w miarę głośno. Dzięki temu studio nie będzie musiało prowadzić osobnej kampanii promocyjnej wydania na VOD.