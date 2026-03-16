Technologiczny remaster. Dlaczego odnowiona elektronika to dziś najlepszy sposób na upgrade sprzętu?

Odnowiony sprzęt to nie tylko oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości – to również realny wpływ na nasze środowisko!
W świecie gier dobry remaster to powrót do ulubionego klasyka z lepszą grafiką, poprawionymi błędami i płynniejszą rozgrywką. A co, jeśli podobne podejście zastosujemy do elektroniki? Zamiast wydawać dużo na nowe urządzenia, coraz więcej graczy i fanów technologii wybiera sprzęt odnowiony. To sprytny sposób na zdobycie świetnego sprzętu bez nadwyrężania budżetu.
Rynek elektroniki szybko się zmienia, a nadążanie za nowościami jest drogie. Wielu osobom nie opłaca się ciągle kupować najnowszych smartfonów czy tabletów, zwłaszcza gdy kilkuletnie modele nadal są bardzo wydajne. Dlatego sprzęt odnowiony, dostępny na przykład w MediaMarkt, staje się coraz popularniejszy jako rozsądny wybór między ceną a jakością.
Refurbished to nie jest „zwykła używka”
Zanim przejdziemy do konkretów, warto obalić pewien mit krążący od dłuższego czasu w przestrzeni internetowej. Wiele osób myli bowiem sprzęt odnowiony ze zwykłym używanym urządzeniem kupionym na portalach ogłoszeniowych. Jest to jednak duża różnica, ponieważ kupując telefon od osoby prywatnej również dużo ryzykujemy. Nie wiemy bowiem w jakim stanie jest bateria, czy ekran nie ma ukrytych wad i czy zakupiony przez nas sprzęt nie popsuje się za kilka tygodni.
Produkty odnowione w MediaMarkt to urządzenia, które przed sprzedażą przechodzą dokładny proces sprawdzania i odświeżania. Specjaliści testują wszystkie najważniejsze funkcje:
Jeśli trzeba, zużyte części są wymieniane na nowe lub w pełni sprawne, a urządzenie jest dokładnie czyszczone i przywracane do ustawień fabrycznych. Dostajesz sprzęt w pełni sprawny technicznie, gotowy do długiego użytkowania.
Ex-flagowiec w cenie „średniaka”
Dlaczego warto? Powód numer jeden jest oczywisty, finanse. Kategoria smartfonów odnowionych pozwala sięgnąć po modele z wyższej półki z ubiegłych lat w cenie nowego telefonu z segmentu budżetowego. Zamiast iść na kompromisy w kwestii aparatów, wydajności procesora czy jakości ekranu, możesz wrzucić do swojego ekwipunku potężnego ex-flagowca (np. świetnie zoptymalizowanego iPhone'a czy topowy model Samsunga z serii Galaxy S).
Różnicę w cenie z łatwością przeznaczysz na coś, co przyniesie Ci znacznie więcej frajdy – rozbudowę PC, pre-order wyczekiwanej gry AAA czy lepsze peryferia do Twojego stanowiska.
Zero RNG, czyli bezpieczne zakupy i gigantyczny wybór
Gracze nie lubią losowości tam, gdzie liczy się stabilność i niezawodność na długie lata. Odnowione urządzenia kupione w autoryzowanych sklepach to po prostu bezpieczny wybór. MediaMarkt prężnie rozwija w Polsce własny Marketplace, gdzie oprócz standardowej oferty znajdziesz tysiące sprawdzonych produktów od wybranych partnerów oferujących również przedmioty odnowione.
Każdy odnowiony produkt ma dokładny opis klasy jakości, czyli stanu wizualnego, co pomaga podjąć świadomą decyzję. Od razu wiesz czy sprzęt wygląda jak nowy lub czy ma drobne ślady użytkowania. Najważniejsze, że kupującego chronią standardowe prawa konsumenckie i gwarancja, nawet do 24 miesięcy, w zależności od oferty.
Boss, którego musimy pokonać wspólnie: Elektrośmieci
Pamiętaj – kupując odnowioną elektronikę, dbasz również o środowisko! Branża technologiczna produkuje ogromne ilości elektrośmieci, a wybierając sprzęt refurbished, przedłużasz życie urządzeń i nie zużywasz nowych surowców. Sprawne części służą kolejnym osobom, zamiast trafiać na wysypisko, co jest dużą korzyścią dla wszystkich.
Jeśli planujesz w najbliższym czasie wymianę smartfona, tabletu czy laptopa, warto sprawdzić, co aktualnie czeka na wirtualnych półkach.
