Przyszłe gwiazdy z każdej półki - takim składem polski gamedev podbija 2025 rok

W 2025 roku na rynek powinno trafić, lekko licząc, 200 polskich gier PC-towych i konsolowych. Aby nie pominąć niczego istotnego podzieliłem tegoroczne premiery na 5 kategorii. Oprócz suchych faktów możecie liczyć na coś ekstra. Zdobyłem kilka ciekawych informacji, dzięki czemu z tekstu dowiecie się nowych rzeczy, o których nikt wcześniej nie pisał.

Duże budżety, duże zespoły, duże ambicje

Zaczynamy od segmentu tytułów największych i najbardziej medialnych. Tutaj jest kilku kandydatów do powtórzenia zeszłorocznego sukcesu Silent Hill 2. Największego nie trzeba daleko szukać. Pokój w pokój z zeszłorocznym horrem powstaje inna produkcja z gatunku, czyli Cronos: The New Dawn. To będzie jeszcze ważniejsza gra dla Bloober Team. Oczekiwania może nie są aż tak duże, ale potencjalny sukces sprzedażowy to game changer dla krakowskiego dewelopera. Póki co nowy survival horror wygląda bardzo obiecująco, ale nadal czekamy na porządny pokaz rozgrywki, który pokaże pełne możliwości tego tytułu. Na dzisiaj wydaje się, że będzie to mocny kandydat do tytułu polskiej gry roku. Największym kontrkandydatem powinien być Dying Light: The Beast. Przerośnięty dodatek, który zamienił się w pełnoprawną grę prezentuje się bardzo okazale i mocno nawiązuje do świetnego rozszerzenia The Following do pierwszej części serii.