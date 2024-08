Te seriale otrzymają 2. sezon od Marvela. Są zaskoczenia?

Już za niecały miesiąc na Disney+ zadebiutuje nowy serial Marvela, czyli To zawsze Agatha. W przygotowaniu znajduje się również Ironheart i Daredevil: Born Again, które niedawno zostały zaprezentowane na pierwszym oficjalnym materiale. Na te produkcje poczekamy do przyszłego roku, a w produkcji znajduje się także niezatytułowany serial ze świata Wakandy, Wonder Man, VisionQuest oraz Nova, a także drugi sezon Daredevila. Studio już planuje kolejne swoje tytuły, które zadebiutują na Disney+, w tym dwie kontynuacje swoich seriali z poprzednich lat.

MCU – Moon Knight i Ms. Marvel otrzymają drugie sezony

Według scoopera Daniela Richtmana fani mogą liczyć na drugie sezony Moon Knighta i Ms. Marvel. Oba seriale były krytykowane przez widzów za nienajlepszą jakość. Ich problemem okazały się drugie połowy pierwszych serii, które nie sprostały oczekiwaniom i prezentowały gorszy poziom od pierwszych odcinków.