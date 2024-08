Marvel prezentuje swoje produkcje na 2025 rok. Red Hulk i pierwsze spojrzenie na Thunderbolts

Na D23 Marvel zaprezentował zwiastuny ze swoich zaplanowanych na 2025 rok produkcji. Niedługo później do sieci trafiło nagranie z trailerem Thunderbolts* , ale zostało już usunięte z mediów społecznościowych. Teraz jednak studio zdecydowało się podzielić pierwszą krótką sceną z filmu, na której możemy zobaczyć tytułową drużynę złożoną z Yeleny Belovej (Florence Pugh), Bucky’ego Barnesa (Sebastian Stan), Red Guardiana (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko), Johna Walkera (Wyatt Russell) oraz Ghost (Hannah John-Kamen).

Marvel Comics świętuje swoje 85-lecie i z tej okazji opublikowano nowe wideo, które nie skupia się na komiksach, ale na rozwoju i znaczeniu MCU. Filmy i seriale Marvela spopularyzowały komiksowych superbohaterów, stanowiąc nierozerwalną część działalności firmy. Studio skorzystało z okazji, aby nie tylko powspominać ostatnie szesnaście lat działalności na rynku, ale również zaprezentować pierwsze oficjalne materiały z nadchodzących produkcji. To pierwszy raz, gdy wytwórnia prezentuje wygląd Red Hulka z Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, drużynę Thunderbolts, a także seriale Ironheart oraz Daredevil: Born Again.

Jeszcze wcześniej, bo już w lutym doczekamy się premiery Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat. Na opublikowanym przez Marvela klipie po raz pierwszy pokazano Red Hulka w całej okazałości. Jest to ten sam urywek, który pojawił się w zwiastunie pokazywanym na D23. Właśnie tak będzie wyglądał Harrison Ford jako Czerwony Hulk.

Wczytywanie ramki mediów.

Poniżej zobaczycie również zdjęcia z seriali Ironheart oraz Daredevil: Born Again. Nie zdradzają one wiele, ale dają pierwszy wgląd w to, jak obie produkcje będą wyglądać. Na dole znajdziecie również cały dwuminutowy materiał opublikowany przez Marvela.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.