Takiej Płotki jeszcze nie widzieliście. Specjalny pojazd inspirowany Wiedźminem 3

Jeżeli jesteście fanami motoryzacji, a w szczególności jednośladów, jak również serii Wiedźmin, to powinniście zwrócić uwagę na niesamowity motocykl inspirowany Wiedźminem 3. Na stronie Urban Garage ruszył konkurs, w którym można zagłosować na zmodyfikowane modele BMW R 18. Użytkownicy mogą wybrać jedną z trzech customowych wersji, a jedna z nich to „Płotka” – motocykl zawierający wszystko to, co powinien posiadać środek transportu łowcy potworów.

Motocykl BMW R 18 inspirowany Wiedźminem 3

Motocykl z Wiedźmina powstał przy współpracy BMW Motorrad Premium Arena i CD Projekt RED. Jest to więc oficjalny projekt motocyklu z wiedźmińskiej serii, którego założeniem było stworzenie takiego pojazdu, z którego mógłby skorzystać sam Geralt z Rivii. Jednoślad zawiera charakterystyczne symbole znane z Wiedźmina 3, w tym logo gry, grafiki znaków, a nawet rękojeści stalowego i srebrnego miecza. Na uwagę zasługują również torby, które mają imitować zbroję bohatera.