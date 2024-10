Takiej biografii jeszcze nie widzieliście. Robbie Williams jako małpa w pierwszym zwiastunie Better Man

W ostatnich latach kina zalały biograficzne filmy opowiadające o muzykach i piosenkarzach. W przygotowaniu znajdują się już kolejne, ale żaden z nich nie jest tak oryginalny i szalony, jak Better Man: Niesamowity Robbie Williams. Biografia słynnego artysty wyróżnia się na tle pozostałych produkcji przede wszystkim postacią głównego bohatera. W filmie nie zobaczymy Robbiego Williamsa, ale małpę, której piosenkarz użyczył nie tylko swojego głosu, ale również wizerunku w technologii motion capture. Całość prezentuje się dziwnie, ale intrygująco, szczególnie w scenach koncertów. Pierwszy zwiastun Better Man: Niesamowity Robbie Williams zobaczycie poniżej.

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji.

Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent.

Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams.