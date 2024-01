Take Two i Remedy w sporze o literę R w logo. Zbyt podobne do znaku Rockstar Games

Take Two Interactive wszczęło spór z Remedy Entertainment, którego przedmiotem jest R w logo. Właściciel Rockstar Games twierdzi, że zbyt mocno przypomina logo jego studia.

Zmiana logo Remedy odbyła się w zeszłym roku . W kwietniu firma uznała, że czas zerwać ze stylistyką związaną z grą Max Payne, do którego mocno nawiązywała litera R z wkomponowanym w nią pociskiem. Rebranding miał podkreślić związek ze wszystkimi produkcjami Remedy, rozwój i ewolucję studia. Fani komentowali, ale generalnie zmiana została zaakceptowana i nie działo się nic nadzwyczajnego. Aż do teraz.

Take Two Interactive znane jest z wielu podobnych sporów i tym razem jako cel obrało Remedy. Właściciel studia Rockstar Games utrzymuje, że po zmianie, nowe logo zbliżyło się zbyt mocno do znanego od lat znaku producenta GTA, co może dezorientować klientów.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku, twórca znanej gry kooperacyjnej It Takes Two, studio Hazelight, został pozwany przez Take Two za tytuł nawiązujący do nazwy firmy, który mógłby sugerować nieprawdziwy związek z tym wydawcą. W wyniku procesu Hazelight porzucił własny znak towarowy.