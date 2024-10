Tak źle jeszcze nie było. Joker 2 z niechlubnym rekordem wśród adaptacji komiksów

Spadek Jokera 2 jest nawet gorszy niż w przypadku innych nieudanych produkcji, takich jak The Marvels, czy Morbius (ten drugi film zarobił w drugi weekend 10 milionów dolarów). Warto pokusić się o porównanie, które ujawnia skale problemu. Joker 2 zarobił w drugi weekend tyle samo, co przykładny mega hit Warner Bros. Beetlejuice Beetlejuice zarobił w swój swój szósty weekend przebywania na ekranach kin.

Stawia to pod dużym znakiem zapytania dalszą obecność Jokera 2 w kinach. Bardzo możliwe, że film w krótkim czasie trafi na VOD, a potem do strumienia platformy Max. Będziemy informować was o szczegółach. Być może to mężczyźni są winni porażki filmu?